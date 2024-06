Equipe do IHP monitora onças-pintadas e descobre filhote desaparecido

Onças flagradas no monitoramento / Divulgação

A equipe de monitoramento do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) está acompanhando uma família especial de onças-pintadas: Borboleta e seus filhotes Carandá e Bocaiúva. Recentemente, um dos filhotes, Carandá, que estava "desaparecido", foi encontrado na área de recuperação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Penha Acurizal, onde foram plantadas 25 mil mudas.

Surpresa na Área de Recuperação

Mariana Queiroz, coordenadora do programa Felinos Pantaneiros, contou mais sobre essa emocionante descoberta:

“Carinhosamente chamada de Borboleta (por conta do formato de suas rosetas), essa onça-pintada teve seu primeiro registro em março de 2023. Estava com dois filhotes, Carandá e Bocaiúva, ainda bem pequenos. Meses depois, só Borboleta e Bocaiúva foram avistadas. Achamos que Borboleta havia perdido Carandá. Agora, em 2024, em uma das câmeras trap instaladas em área de recuperação, tivemos o registro novamente de Borboleta e seus dois filhotes, que já estão maiores e logo vão seguir pelo ciclo da vida”, relata Queiroz.

Essa descoberta é um sinal positivo para a conservação das onças-pintadas e mostra a importância dos esforços de recuperação ambiental na região do Pantanal.