Equipe Multidisciplinar inicia oficinas culinárias em Aquidauana

O foco do projeto está em incentivar hábitos alimentares mais saudáveis / Divulgação

Com muito sabor e aprendizado, a Equipe Multidisciplinar da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU) lançou um projeto quinzenal de oficina culinária, que transforma a alimentação saudável em aprendizado e prazer à mesa.

O objetivo da oficina é unir conhecimento e prática para incentivar uma relação mais consciente com a comida, valorizando o preparo caseiro e o prazer de cozinhar com saúde.

A primeira oficina aconteceu na última quarta-feira, 15 de outubro, e proporcionou aos participantes uma experiência prática e saborosa, com foco no uso de alimentos in natura e no resgate do ato de cozinhar — um passo importante para o cuidado com a saúde e a prevenção de doenças.

Durante a aula, foram preparadas receitas simples e nutritivas, como Panqueca de Cenoura e Torta de Legumes, utilizando temperos naturais e ingredientes de fácil acesso.

De acordo com a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, a alimentação saudável é a base para uma vida equilibrada. O projeto busca transformar a forma como as pessoas se relacionam com a comida, priorizando a saúde e o bem-estar, especialmente de quem convive com diabetes, hipertensão e obesidade.

As nutricionistas Carolina Laís dos Santos e Bianca Freitas, coordenadoras da oficina, ressaltam que a proposta é capacitar os participantes para incorporar práticas alimentares saudáveis no dia a dia. Ensinar receitas simples é visto como uma ferramenta para prevenir e controlar doenças, além de promover o prazer de se alimentar com qualidade.

O foco do projeto está em incentivar hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis, mostrando que é possível se alimentar bem com ingredientes acessíveis e preparo consciente.

As oficinas acontecem às quartas-feiras, a cada 15 dias, na sede da Equipe Multidisciplinar, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa (antigo Mercado Xodô). Cada turma tem duração de dois meses.

Quem tiver interesse em participar das próximas turmas já pode se inscrever diretamente com a Equipe Multidisciplinar e garantir sua vaga nessa experiência educativa e transformadora.

