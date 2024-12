Equipe municipal realiza manutenção bairros de Aquidauana

Retirada de entulho da via / Divulgação

Nesta terça-feira (17), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) intensificou os trabalhos de manutenção e limpeza em diferentes regiões de Aquidauana. Desde as primeiras horas do dia, diversas equipes atuam simultaneamente nos bairros, distritos e no centro da cidade, garantindo a melhoria dos serviços urbanos.

No Bairro Serraria, uma força-tarefa de retirada de lixo está em andamento, enquanto a equipe de varrição concentrou seus esforços no Bairro Alto.

Os distritos de Piraputanga e Camisão também estão recebendo ações de limpeza, com o objetivo de preparar as áreas para as festividades de fim de ano, proporcionando um ambiente mais organizado e agradável para a população.

Paralelamente, a coleta de lixo segue normalmente com sua programação habitual, atendendo tanto os bairros quanto as áreas centrais.

Já a equipe de Artefatos, vinculada à Secretaria de Administração, está realizando serviços de tapa-buracos nos bairros Cidade Nova e Bairro Alto, garantindo melhores condições de tráfego e segurança para os moradores e motoristas.

Com essa mobilização, a Prefeitura de Aquidauana reafirma o compromisso em manter a cidade limpa e em boas condições, atendendo às demandas da população e preparando a infraestrutura para o fim do ano.