Equipe realiza manutenção de estradas vicinais no Pantanal de Aquidauana

As equipes atuaram na região da Fazenda Conquista/Uniderp / Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana concluiu nesta terça-feira (4) mais uma etapa da recuperação das estradas vicinais no Pantanal, visando melhorar a trafegabilidade e o acesso às comunidades.

As equipes atuaram na região da Fazenda Conquista/Uniderp, realizando patrolamento e aterro, e agora seguem para a Fazenda Querência, dando sequência ao cronograma de serviços.

De acordo com a prefeitura, manter as vias em boas condições é essencial para o transporte escolar, o escoamento da produção rural, o tráfego dos moradores e o acesso de turistas que visitam a região.

Com a manutenção em andamento, a cidade busca garantir estradas mais seguras e acessíveis, contribuindo para o desenvolvimento da região pantaneira.

