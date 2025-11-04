Equipe realiza manutenção de estradas vicinais no Pantanal de Aquidauana

Patrolamento e aterro garantem transporte escolar e escoamento da produção
As equipes atuaram na região da Fazenda Conquista/Uniderp / Divulgação
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana concluiu nesta terça-feira (4) mais uma etapa da recuperação das estradas vicinais no Pantanal, visando melhorar a trafegabilidade e o acesso às comunidades.
As equipes atuaram na região da Fazenda Conquista/Uniderp, realizando patrolamento e aterro, e agora seguem para a Fazenda Querência, dando sequência ao cronograma de serviços.
De acordo com a prefeitura, manter as vias em boas condições é essencial para o transporte escolar, o escoamento da produção rural, o tráfego dos moradores e o acesso de turistas que visitam a região.
Com a manutenção em andamento, a cidade busca garantir estradas mais seguras e acessíveis, contribuindo para o desenvolvimento da região pantaneira.
