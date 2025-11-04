Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 22:31

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Equipe realiza manutenção de estradas vicinais no Pantanal de Aquidauana

Patrolamento e aterro garantem transporte escolar e escoamento da produção

Redação

Publicado em 04/11/2025 às 17:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As equipes atuaram na região da Fazenda Conquista/Uniderp / Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana concluiu nesta terça-feira (4) mais uma etapa da recuperação das estradas vicinais no Pantanal, visando melhorar a trafegabilidade e o acesso às comunidades.

As equipes atuaram na região da Fazenda Conquista/Uniderp, realizando patrolamento e aterro, e agora seguem para a Fazenda Querência, dando sequência ao cronograma de serviços.

De acordo com a prefeitura, manter as vias em boas condições é essencial para o transporte escolar, o escoamento da produção rural, o tráfego dos moradores e o acesso de turistas que visitam a região.

Com a manutenção em andamento, a cidade busca garantir estradas mais seguras e acessíveis, contribuindo para o desenvolvimento da região pantaneira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Tempestades com queda de granizo devem atingir Aquidauana e região

Luto

Velório de Nicholas Ariel Silva será realizado na quarta-feira em Aquidauana

Luto

Adeus a Elias Tanus, o "Jaguarman", embaixador do Pantanal

Velório de Elias Tanus, o "Jaguarman", é realizado em Campo Grande

Morre Elias Tanus, o 'Jaguarman', guia e amante das onças-pintadas no Pantanal

Geral

Vento forte derruba árvore e bloqueia via no Bairro Alto em Aquidauana

Publicidade

Luto

Velório de Elias Tanus, o "Jaguarman", é realizado em Campo Grande

ÚLTIMAS

Polícia

PMA reforça sanções e ações de preservação durante a Piracema

Operação Piracema Georreferenciada intensifica fiscalização e combate à pesca predatória em Mato Grosso do Sul

Economia

Fechamento de frigorífico em Nioaque é decisão empresarial

Prefeitura busca alternativas para minimizar impactos e fortalecer a economia local após encerramento das atividades

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo