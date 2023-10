Equipes da Energisa fazem reparos após temporal

Divulgação

A Energisa informa que as tempestades que atingiram Aquidauana na última quinta-feira (19/10) e madrugada de hoje (20/10), causaram significativos estragos ao sistema elétrico em várias regiões das cidades, devido a queda de árvores, objetos lançados sobre a rede pelas rajadas de ventos fortes, postes quebrados após árvore sobre a rede, além de rompimentos de cabos.

As equipes estão atuando de forma ininterrupta nos reparos, para viabilizar o restabelecimento da energia nas localidades impactadas. Desde o início das ocorrências climáticas, de acordo com o Climatempo, foram contabilizadas 3.876 descargas atmosféricas, em Aquidauana. A empresa reforça o compromisso de atuar com segurança, a fim de normalizar, o quanto antes, o fornecimento de energia para os clientes atingidos.

Neste momento, não há bairros sem energia na sua totalidade. A concessionária aumentou em três vezes o número de equipes, se comparado a um dia normal, para agilizar o atendimento. Os bairros com impactos pontuais em Aquidauana neste momento, são: Centro, Nova Aquidauana, Altos da Cidade, Alto, Santa Terezinha, Guanandy, Vila Quarenta, Vila Paraiso, Serraria, Bairro da Exposição, Vila Maior, Cidade Nova, Vila Trindade e Vila Humbelina.

Serviço:

A Energisa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On.