Equipes de limpeza e manutenção trabalham em quatro bairros de Aquidauana

Maquinários em limpeza de trecho / Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais informou que equipes de limpeza e manutenção atuam em quatro bairros de Aquidauana nesta quinta-feira, 22.

Tem uma equipe trabalhando na limpeza na Vila Pinheiro, outra equipe no serviço de tapa-buraco nas proximidades da Vila Trindade, no Bairro Alto, e, também, na estrada do Morrinho.

“Esses serviços são importantes para melhorar o aspecto de organização e limpeza da cidade”, descreve a prefeitura.