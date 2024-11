Equipes municipais fazem manutenção no Assentamento Indaiá I

Equipes em atividade / Divulgação

Nesta semana, a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais deu sequência aos trabalhos de manutenção das estradas rurais, realizando intervenções no Assentamento Indaiá I. O serviço incluiu a recuperação de trechos de estrada que apresentavam erosão, além do levantamento de quebra-molas para melhorar a segurança e trafegabilidade da via.

A ação faz parte de um cronograma de manutenção contínua realizado pela Administração Municipal em diversas regiões do município, visando garantir o bom estado das estradas rurais e assegurar o acesso seguro dos moradores à cidade. O trabalho também facilita o transporte de alunos e o escoamento da produção agrícola, essenciais para a economia local.

A manutenção periódica das estradas é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos moradores das áreas rurais, contribuindo para a redução de riscos de acidentes e proporcionando maior conforto e agilidade no deslocamento. A Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais reforça o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e o desenvolvimento das zonas rurais.