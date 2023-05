Equipes trabalham em manutenção de estrada danificada no Morro do Paxixi

Previsão é de conclusão nos próximos dias / Divulgação

Equipes da Prefeitura de Aquidauana trabalham nesta sexta-feira, 26, na manutenção de estradas de acesso ao Morro do Paxixi, no distrito de Camisão.

De acordo com Wilson Nunes Ferreira, chefe da equipe do Artefatos, com emulsão asfáltica serão feitos cerca de 2.500 metros da estrada que se encontra danificada.

A previsão é da conclusão dos serviços nos próximos dias.

A estrada do Moro do Paxixi é muito usada diariamente pelos fazendeiros, sitiantes e funcionários de empresas de telecomunicação que utilizam a local com instalações de antenas para serviços de rádio, internet e energia elétrica.

Além disso, essa estrada também é o acesso que ciclistas e turistas utilizam para ir na serra, na contemplação no Mirante, das belezas naturais do distrito.