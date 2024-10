Escola de capoeira oferece oficinas para o mês das crianças

A Escola de Capoeira Grupo Memória, atuante há 9 anos no Jardim das Mansões, celebra o Mês das Crianças com o projeto “Capoeira, Memória e Cultura”, oferecendo uma programação especial de atividades esportivas e culturais para a comunidade.

As atividades começaram na quarta-feira (9) e seguem até 26 de outubro na sede do grupo, localizada na Rua Barão de Campinas, 1944. O evento é gratuito e oferece diversas atividades que promovem o desenvolvimento artístico, a valorização do brincar e a preservação ambiental, incentivando a participação das famílias.

O projeto “Capoeira, Memória e Cultura” é realizado com apoio financeiro do FIC (Fundo de Investimentos Culturais), da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e ao Governo do Estado.

“Proporcionar esse tipo de programação é uma forma de dar espaço para as crianças se expressarem e mostrar que a capoeira vai além de uma luta ou jogo, sendo também um ambiente de aprendizado integral, que estimula o lúdico, preserva a memória e promove a consciência ambiental”, destaca Priscilla Coutinho, professora e idealizadora do projeto.

Programação

Entre os dias 9 e 11 de outubro, das 15h às 20h, as crianças poderão participar da oficina "Construção de Brinquedos Recicláveis", conduzida por Levy Coutinho, professor, artesão e brincante. Com formação em Educação Física e pós-graduação em Metodologia de Ensino Superior, Levy utiliza materiais recicláveis para ensinar a criação de brinquedos e jogos tradicionais, promovendo a sustentabilidade de forma lúdica.

“As crianças já possuem uma criatividade natural, e a oficina aproveita essa característica para unir o brincar à consciência ambiental. Mostramos a elas como é possível se divertir e, ao mesmo tempo, cuidar do planeta”, afirma Levy.

No dia 11 de outubro, em antecipação ao Dia das Crianças, será realizado o "Piquenique Brincante", das 14h às 18h, na sede da escola de capoeira. A tarde promete ser de muita diversão, com brincadeiras, rodas de capoeira e atividades recreativas que buscam integrar famílias em um ambiente saudável e inclusivo, como explica Priscilla.

A programação segue na semana seguinte, no dia 16 de outubro, com uma live no Instagram (@pindorama.memoriacapoeira), às 18h30, que contará com a participação do Mestre Jagunço, do Rio de Janeiro, abordando o tema "Sons e Ritmos da Capoeira", com um olhar sobre a musicalidade e a cultura da prática.

Sustentabilidade e inclusão

Ainda no dia 16 de outubro, o projeto realizará a "Vivência Memória Sustentável", quando alunos do Projeto Livres, do bairro Iracy Coelho, visitarão a sede do Grupo Memória. Durante o encontro, o produtor cultural Maike Manute fará a entrega de lixeiras sustentáveis produzidas artesanalmente ao Instituto Livres.

Para encerrar o mês, de 24 a 26 de outubro, o capoeirista Edinho Paraguassu conduzirá a oficina "Rodas e Brincadeiras Cantadas e Danças Recreativas". Referência na arte do brincar, Edinho já realizou mais de 1.500 palestras e oficinas no Brasil e no exterior, compartilhando sua expertise sobre atividades lúdicas.

Além das atividades específicas do mês de outubro, a Escola de Capoeira Grupo Memória mantém suas aulas regulares de capoeira para crianças, jovens e adultos às terças e quintas-feiras, das 15h30 às 21h. “Recentemente, no início do mês, participamos da 16ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul com a apresentação da 'Puxada de Rede', e em 18 de outubro faremos a entrega de lixeiras recicláveis na APAE”, completa Priscilla.

Serviço

Mês das Crianças – Projeto Capoeira, Memória e Cultura

Local: Escola de Capoeira Grupo Memória, Rua Barão de Campinas, 1944, Jardim das Mansões – Campo Grande.

9 a 11 de outubro – Oficina "Construção de Brinquedos Recicláveis", a partir das 15h.

11 de outubro – Piquenique Brincante, das 14h às 18h.

16 de outubro – Live com Mestre Jagunço (RJ) sobre "Sons e Ritmos da Capoeira" e visita dos alunos do Projeto Livres, com entrega de lixeiras sustentáveis.

24 a 26 de outubro – Oficina "Rodas e Brincadeiras Cantadas e Danças Recreativas".

Formação continuada de capoeira – Aulas para crianças, jovens e adultos às terças e quintas, das 15h30 às 21h.

18 de outubro – Apresentação "Puxada de Rede" e entrega de lixeiras na sede da APAE (Rua Carlinda Tognini, 251, Vila Progresso), a partir das 9h.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @pindorama.memoriacapoeira.