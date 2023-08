Escola de Música da UFMS abre vagas para atividades no segundo semestre

Campus da UFMS / Divulgação/UFMS

O Programa Escola de Música da UFMS está com inscrições abertas para atividades no segundo semestre. Estão sendo oferecidas vagas para prática com instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, prática de percussão sustentável e musicalização infantil para crianças com idades entre 2 e 5 anos. Os candidatos devem se inscrever até 20 de agosto por meio deste link .

“Nosso objetivo é servir a comunidade e formar nossos estudantes em grandes músicos. Eu sempre digo que a constância é chave para o sucesso , pois o processo para aprender na Escola de Música é a constância e o entusiasmo também que são duas coisas que não podem faltar para um músico”, declara o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

As atividades de prática musical são para as modalidades de violão, violino, flauta doce e oboé. Para a prática vocal há vagas no Coro CanteMus, destinada a quem tem 15 anos ou mais, e também para o coro infantil do Projeto Coral Infantojuvenil, para crianças que tenham entre 7 e 11 anos.

O valor da matrícula é de R$ 120 e não há cobrança de mensalidade. As atividades são coordenadas por professores do Curso de Música da UFMS e as aulas serão ministradas pelos bolsistas e professores do curso de Música.

Estudantes e servidores inscritos na turma do Coro CanteMus e PCIU!New e alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, são isentos da taxa de matrícula. Além disso, é oferecida isenção de taxa para até 10% das vagas para os candidatos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica.

Há um ano, Meiryene dos Santos Ortiz participa da Escola de Música da UFMS. “Gratidão aos que dão e mantém esse projeto. A Escola de Música da UFMS é excelente! A escola não é apenas oferecer aulas, mas também projetar sonhos e abrir caminhos. As aulas me ajudaram a trabalhar minha timidez, me dando mais segurança e coragem para continuar aprendendo e mostrando que é possível aprender cada vez mais”.

As aulas são coletivas e realizadas no prédio do Curso de Música da UFMS, na Cidade Universitária. As atividades iniciam no dia 14 de agosto e terminam no dia 11 de dezembro.

*Com informações da assessoria de imprensa.