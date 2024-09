Escolagov inaugura nova sede nesta quinta-feira e amplia capacitação aos servidores em MS

Novo endereço / Divulgação

A Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) inaugura nesta quinta-feira (12) às 15h30 sua nova sede. Vinculado à SAD (Secretaria de Estado de Administração), o órgão ficará na rua Dr. Michel Scaff, 53, Chácara Cachoeira. Na inauguração será realizada a solenidade que reunirá autoridades, diretores e servidores.

A estrutura representa um marco importante na capacitação continuada dos agentes públicos estaduais, evidenciando o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com o desenvolvimento e valorização do capital humano, com foco na qualidade das entregas à população sul-mato-grossense.

A diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula de Assunção, destaca a relevância do espaço. "Foi planejado para oferecer uma experiência de formação mais eficiente, moderna e acessível. Estamos prontos para atender às novas demandas de capacitação, sempre com o propósito de inovação e excelência. A inauguração da sede marca um novo capítulo na trajetória da Escola de Governo, consolidando seu papel como agente de transformação na administração pública estadual", afirma Ana Paula.

O prédio conta com salas de aula equipadas para acomodar até 23 alunos, um auditório com capacidade para 50 pessoas, pronto para receber eventos, palestras, treinamentos e seminários, e um moderno laboratório de informática com capacidade para 24 alunos, destinado ao desenvolvimento de habilidades técnicas essenciais.

O espaço garante mais conforto e segurança aos servidores lotados no órgão, as salas receberam novos mobiliários, possui cozinha equipada e garagem, aos agentes públicos que buscam capacitações, mais modernidade e comodidade. O prédio também possui sistema de captação de energia solar para geração de energia elétrica.

Dados

Neste ano, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul contabilizou um total de 28.678 servidores matriculados em seus cursos, dos quais 14.121 já foram certificados. Nos cursos de Educação a Distância (EAD), foram registrados 21.766 matriculados, com 9.978 certificados emitidos.

No formato online, 931 servidores se inscreveram e 372 já concluíram suas formações. Já nos cursos presenciais, foram 5.981 matriculados e 3.771 certificados emitidos.