Escolas da rede estadual retornam às aulas em fevereiro  

Divulgação

As 348 unidades escolares e centros da REE (Rede Estadual de Ensino)/MS, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, inclusive de Aquidauana, são regidas pela SED (Secretaria de Estado de Educação) e para os alunos da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul), o dia 21 de fevereiro marca o início das aulas para os mais de 200 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino, previstos para este ano, com término do ano letivo estima-se em 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 julho, conforme o calendário divulgado pela SED.



Vale saber, que a expressão Ano Letivo compreende o período contido no ano escolar e tem a duração mínima de 200 dias de atividades letivas e é dividido em 2 semestres e 4 bimestres. Este ano, na verdade, refere-se exclusivamente ao trabalho que o professor desenvolve conjuntamente com os alunos na sala de aula, ou seja, é efetivamente o processo de ensino e aprendizagem.