Escolas do Pantanal de Corumbá iniciam abastecimento por energia solar

As escolas nas comunidades Barra do São Lourenço, Paraguai Mirim e na aldeia Uberaba, todas no Pantanal, na região da Serra do Amolar, em Corumbá, iniciam o abastecimento por energia solar, que vai auxiliar na regulação do fornecimento de água.

O sistema foi instalado após articulação do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) com alguns parceiros e contratação de equipe para montagem nas três localidades.

Conforme o instituto, as unidades tinham dificuldade no abastecimento de água, mesmo às margens do rio. Isso acarretava dificuldade para atendimento dos alunos e continuidade das aulas. Sem bomba d'água para garantir o abastecimento, nem sempre havia água. Com o sistema de energia solar, o funcionamento desses equipamentos também é garantido de forma regular.

"Equipe do IHP levou os equipamentos para a instalação e foi preciso trabalho de cinco dias para atender as três comunidades. Freteira também foi utilizada nessa logística. A aldeia Uberaba é o ponto mais distante, com viagem acima das sete horas de barco a partir de Corumbá (MS) pelo rio Paraguai, sentido Porto Índio", descreve.

Agora, os novos equipamentos vão também auxiliar em um sistema de agrofloresta dos indígenas guató.