Acessibilidade

02 de Janeiro de 2026 • 17:46

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Escolas estaduais começam a receber os kits de material e uniformes

O governo antecipou a entrega para garantir o acesso dos estudantes aos itens

Da redação

Publicado em 02/01/2026 às 14:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), iniciou a entrega antecipada dos kits escolares e dos uniformes que serão utilizados pelos estudantes no Ano Letivo de 2026. A ação ocorre tanto na Capital quanto no interior e foi viabilizada após uma reorganização completa da logística de distribuição, priorizando que todas as unidades escolares recebam os materiais antes do início das aulas.

A estratégia da SED para 2026 garante que escolas urbanas, rurais e indígenas recebam os itens com antecedência. Segundo Marcos Macarini, coordenador de Administração e Apoio Operacional da SED e responsável pela logística das entregas, o planejamento foi pensado para assegurar agilidade e capilaridade.

“Organizamos as rotas considerando a expansão da Rede e a necessidade de atender cada escola no tempo certo. A antecipação reforça nosso compromisso em fazer com que nenhum estudante inicie as aulas sem o material necessário”, afirma Macarini.

O coordenador explica que, em Campo Grande, nove rotas atendem todas as unidades escolares, e no interior outras 15 garantem que os materiais cheguem a todos os municípios. Três das rotas da Capital já concluíram a distribuição, e o envio para as escolas do interior está em andamento desde o início de dezembro. Para 2026, além dos kits escolares, os uniformes também serão entregues ainda nas primeiras semanas de janeiro.

Para o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, antecipar entregas é uma estratégia essencial para garantir equidade e fortalecer a aprendizagem.

“Organizamos toda a logística para que a entrega dos materiais de 2026 acontecesse ainda em 2025. Assim, cada estudante da Rede inicia o ano letivo em igualdade de condições, com qualidade, dignidade e os materiais necessários para aprender e avançar”, finaliza Hélio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Mega da Virada 2025 tem sorteio adiado para hoje

Geral

Taxa de desemprego chega a 5,2%, a menor desde 2012

Respeito à vida

Detran aposta na reciclagem de motoristas para aumentar segurança no trânsito

Cerca de 14 mil condutores foram suspensos por excederem o limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Loteria

Confira os horários de aposta e sorteio da Mega da Virada

Publicidade

Saúde

Dezembro Laranja chama atenção para cuidados com a pele

ÚLTIMAS

Economia

Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor

Veja o que muda no salário e nos dividendos

Solidariedade

Associação Pestalozzi de Aquidauana recebe doação da Receita Federal

Em breve será realizado um bazar solidário, com itens provenientes dessa doação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo