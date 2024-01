Escolas estaduais de MS serão reformadas e a de Miranda está inclusa

SED-MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai investir R$ 5,4 milhões em infraestrutura na reforma da Escola Estadual Pastor Daniel Berg, em Dourados, que deverá ser executada no prazo de 365 dias consecutivos, assim que receber a ordem de início dos serviços pela SED (Secretaria Estadual de Educação).

Foram publicados ainda ordem de serviço para reforma parcial na Escola Estadual Floriano Viegas Machado, em Dourados, no valor de R$ 318 mil. Outra unidade escolar da REE (Rede Estadual de Ensino) que receberá reforma parcial será EE Caetano Pinto, no município de Miranda, no valor de R$ 289 mil.

Também serão executados serviços de adequação de rede lógica nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) Mendes Gonçalves, em Ponta Porã e Santiago Benites, no município de Paranhos, que tem investimento de R$ 308 mil.

Já diversas unidades da REE de Campo Grande e Três Lagoas receberão os serviços de implantação de gás natural, com custo de R$ 323 mil.

Para dispor de uma estrutura moderna e acessível, o Governo está promovendo a reforma de 125 escolas da Rede Estadual de Ensino. As obras seguem em andamento em 2024 e muitas já estarão disponíveis no começo do ano letivo.

No ano passado foram investidos R$ 313 milhões para entrega de reforma e ampliação de 63 escolas estaduais. Além da Capital, mais 33 municípios do interior foram contemplados com obras nas unidades de ensino.