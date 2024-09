Escolas, forças de segurança se apresentarão no desfile de 7 de Setembro na Capital

Desfile na Rua 13 de Maio / Divulgação

O tradicional desfile de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, contará com 23 organizações civis e militares pela rua 13 de maio, no centro da capital. O início do desfile está marcado para as 8h10, com revista à tropa militar nos altos da rua 14 de Julho (após a avenida Mato Grosso) pelo governador Eduardo Riedel, acompanhado do chefe do Comando Militar do Oeste (CMO), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.

Em seguida, o governador do Estado e o comandante do CMO seguem direto para o palanque oficial, localizado na esquina da avenida Afonso Pena com 13 de maio, onde será dada a autorização para a abertura do desfile.

Em frente ao palanque das autoridades, acontecerão a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado, e do Município, e o acendimento da Pira com o Fogo Simbólico da Pátria por estudantes da rede pública de ensino, além da execução do Hino da Independência.

Cerca de 4 mil integrantes participarão da comemoração à data magna do Brasil. O público esperado ao longo da rua 13 de maio (entre as ruas Antônio Maria Coelho e 15 de Novembro) é de aproximadamente 10 mil pessoas e o desfile deve ter a duração de 2 horas.

A Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande, acompanhada de sua banda, abre o desfile, e na sequência Filhas de Jó e Demolay.

Logo após, desfilam alunos das escolas estaduais Neyder Suely, São Francisco, Teotôno Vilela, 26 de Agosto, e das cívico-militares Marçal de Souza, Professor Tito, e integrantes do Projeto Florestinha, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, do Projeto Bom de Bola, da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), e estudantes do Colégio Militar de Campo Grande.

Em seguida, começa o desfile à pe de membros das Forças Armadas (Exército e Força Aérea) e das forças de segurança pública (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal). O desfile se encerra com a passagem de veículos motorizados também das forças de segurança pública.

Em virtude das altas temperaturas e do tempo seco, é recomendável que as pessoas se hidratem, usem roupas leves e façam uso de bonés e chapéus.

Trânsito e interdições

Segundo informações da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), haverá algumas interdições na região central para garantir a realização do desfile. Os bloqueios de vias acontecem, principalmente, partir das 20 horas da sexta-feira (6), com previsão de liberação às 15 horas no dia 7.

A avenida Afonso Pena será interditada entre a Calógeras e a Rui Barbosa. Já a rua 13 de Maio será interditada entre a Dom Aquino e a 15 de Novembro. A 13 de maio também sofrerá interdição no dia 7, a partir das 6 horas, entre a avenida Mato Grosso e a Fernando Corrêa da Costa.

A rua 14 de Julho será interditada entre a avenida Fernando Corrêa da Costa e rua Barão do Rio Branco e no trecho entre rua Maracaju e Rua Euler de Azevedo, a partir das 6 horas do dia 7, com previsão de liberação a partir das 13 horas.

A avenida Mato Grosso será interditada entre a Calógeras e rua 13 de Maio no sentido centro bairro, a partir das 6 horas do dia 7, com previsão de liberação a partir das 13h.

Rotas alternativas

Para quem está no sentido bairro Amambai/Parque dos Poderes, a alternativa é acessar a avenida Calógeras e avenida Fernando Corrêa da Costa.

Aos motoristas que estão no sentido Parque dos Poderes/Bairro Amambai, podem seguir pela rua Pedro Celestino, rua Calarge e avendida Fábio Zahram.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS