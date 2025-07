Esmagis abre inscrições para curso sobre Inteligência Artificial na Prática Jurídica

Divulgação

A Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso do Sul (Esmagis) anunciou, nesta sexta-feira (18), a abertura das inscrições para o curso "Inteligência Artificial na Prática Jurídica", que será realizado em parceria com o Instituto Jurídico de Tecnologia e Conhecimento (IJTC), entre os dias 3 e 11 de setembro.

Com carga horária de 12 horas, a capacitação é voltada para magistrados, servidores do Poder Judiciário estadual, Justiças Federal e do Trabalho, membros da Defensoria Pública, Ministério Público, além de advogados e estudantes de Direito interessados em se aprofundar no uso da tecnologia no campo jurídico. As inscrições estão abertas até o dia 2 de setembro e devem ser feitas por meio da plataforma virtual da Esmagis.