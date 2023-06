Especialista em Economia Criativa, Cláudia Sousa Leitão lança livro em Campo Grande

Um dos maiores nomes da Economia Criativa do País, Cláudia Sousa Leitão vem a Campo Grande no próximo dia 28 de junho para lançar o livro “Criatividade e emancipação nas comunidades-rede | Contribuições para uma economia criativa brasileira”, no auditório do Sebrae.

Mestre em Direito pela USP, doutora em Sociologia pela Sorbonne, e secretária da Economia Criativa do MinC entre 2011 e 2013, Cláudia Sousa Leitão reúne na obra subsídios para formulação de políticas públicas de economia criativa no Brasil voltadas para a construção do desenvolvimento sustentável na perspectiva das sociedades em rede, com envolvimento e emancipação das populações em seus territórios para a superação da desigualdade, da violência e do autoritarismo.

Com apoio do Sebrae, o lançamento do livro apresentará a Superintendência de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul, pasta ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), que está trabalhando para promover e fomentar a economia criativa em todo o Estado.

A Superintendência de Economia Criativa vem construindo articulações junto às subsecretarias de Cidadania e as Fundações de Cultura, Turismo e Esporte, para atender à sociedade.

“A Economia Criativa é um conjunto de setores, de segmentos que têm na criatividade o seu principal recurso. É a economia das ideias que trabalha tecnologia, cultura, publicidade, design, gastronomia, artes e arquitetura”, explica o superintendente de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul, Décio Coutinho.

MS como potencial

Para o superintendente, o Estado de Mato Grosso do Sul tem um grande potencial na área, já que o principal ingrediente da criatividade é a diversidade.

“Quanto mais diversidade você tem numa empresa, num território, numa cidade, num estado, mais criatividade você tem. O que a gente percebe é que Mato Grosso do Sul é o Estado de mais rica diversidade cultural do mundo”, enfatiza Décio.

Para potencializar a Economia Criativa, a Superintendência tem o papel de traçar estratégias de desenvolvimento para o Estado, de forma a transformar a riquíssima diversidade sul-mato-grossense em renda, ocupação e trabalho para as pessoas.

“Mato Grosso do Sul pode e deve liderar um processo nacional e mundial de economia criativa pela potencialidade e diversidade que temos. O livro da professora Cláudia traz os conceitos e histórico da economia criativa no mundo e no Brasil. É a base teórica que vai nortear o trabalho que estamos planejando para o Estado”, finaliza Décio.

Sobre a autora

Cláudia Leitão é mestra em Direito na USP e doutora em Sociologia pela Sorbonne (Paris V). Foi secretária da Cultura do Estado do Ceará (2003-2006) e secretária da Economia Criativa do MinC (2011 a 2013). Dirigiu o Observatório de Fortaleza do Instituto de Planejamento da Prefeitura de Fortaleza – IPLANFOR (2017-2020) e foi presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa na Agencia de Desenvolvimento do Estado do Ceará – ADECE (2019-2020).

É membro do Conselho Consultivo da empresa portuguesa Territórios Criativos (2020). É consultora associada do Instituto Alvorada Brasil; consultora ad hoc em Economia Criativa para a Organização Mundial do Comércio – OMC e para a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD.

É consultora em Economia Criativa para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, para governos federal, estaduais e municipais, empresas privadas e outras organizações. É sócia do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, professora do Mestrado Profissional em Gestão de Negócios Turísticos da Universidade Estadual do Ceará e Sócia da Tempo de Hermes Projetos Criativos.

O livro “Criatividade e emancipação nas comunidades-rede | Contribuições para uma economia criativa brasileira” é organizado e escrito por Cláudia Sousa Leitão em coautoria com Luciana Guilherme, Luiz Antônio Oliveira e Raquel Gondim e é dedicado aos ministros Gilberto Gil e Celso Furtado (in memoriam). Desde o seu título, já nos remete ao clássico Criatividade e dependência na civilização industrial. Publicação: Itaú Cultural e Editora Martins Fontes.

Serviço:

Lançamento do livro “Criatividade e emancipação nas comunidades-rede | Contribuições para uma economia criativa brasileira”

Data: 28 de junho

Hora: Às 19h

Local: Auditório do Sebrae – Avenida Mato Grosso, 1661

Entrada: Gratuita