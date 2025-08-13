Essencial Atacado apresentado às autoridades em coquetel

selet público de amigos e familiares estiveram na apresentação Essencial Atacado / (Foto Toninho Welton)

A apresentação do mais novo empreendimento comercial do município de Anastácio/MS, aconteceu na noite desta terça-feira (12). O prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido, esteve presente ao lado da primeira dama Valquíria Prates da Silva, bem como o presidente da Câmara Municipal, vereador Lincoln Pellicioni e esposa Ariana Kistemmacher Pellicioni.

Seleto grupo de convidados, amigos e familiares participaram do evento, animado pela cantora Vivianny Vieira, Rainha do Forró, e Juarez dos Teclados. Houve oração para abençoar o estabelecimento e pronunciamentos de agradecimentos.

Proprietários e autoridades usaram da palavra no coquetel de apresentação do Essencial Atacado (Foto-montagem Ryan Santos)

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, o prefeito Cido destacou o fato da empresa ser “genuinamente anastasiana, porque o grupo Essencial está no município de Anastácio/MS, há mais de 20 anos, primeiramente no ramo de distribuição de bebidas e, agora, no atacarejo”. Cido também valorizou o fato do Essencial Atacado estar localizado em ponto estratégico, na Rua Integração, 1836, na entrada de Anastácio.

O presidente da Câmara Municipal de Anastácio, vereador Lincoln Pellicioni, falou sobre a participação do Poder Legislativo no trabalho para geração de empregos no município. “A Prefeitura e a Câmara, estão bem aliadas com o Sebrae para trazer mais empresas e também investimentos em conhecimento e empreendedorismo. Nós estamos ali para dar esse aporte para o micro empreendedor individual, as empresas de médio e grande porte que possam se instalar aqui no nosso município, para que o nosso município possa se desenvolver cada vez mais”.

Aparecido e Admilço Rojo, sócios-proprietários do Essencial Atacado, durante apresentação do empreendimento (Foto Toninho Welton)

Os empresários, Aparecido Rojo Duarte, Odete Alves Silva e Admilço Rojo de Araújo, estão a frente do empreendimento. “É uma empresa genuinamente anastaciana”, conforme disse o prefeito Cido.

“Nós estamos aqui para somar como mais uma grande opção para a população de Aquidauana e Anastácio, com muitas novidades, uma delas, pela primeira vez aqui, as quatro caixas de autoatendimento. Além disso, somos mais uma opção para o consumidor, quanto mais concorrência melhor, tem também a questão da geração de empregos, que eu acho muito importante”, resumiu o empresário Cido Rojo.

Após apresentação do empreendimento, foi servido coquetel na noite de terça-feira (12) (Foto Toninho Welton)

O Grupo Essencial vai continuar com a Distribuidora, que já empregou 50 funcionários. O Essencial Atacado chega com mais 63 diretos. Aí são 113, a partir dessa semana, sem contar os indiretos.

“Nossos produtos são comprados sob encomenda de nossos fornecedores e nossa exposição vai ser diferenciada, com gotículas de água para não murchar e outra série de cuidados que temos aqui, nos altos de Anastácio”, finalizou o sócio-proprietário Aparecido Rojo.

Amigos e familiares apresentaram suas felicitações e desejaram sucesso ao Essencial Atacado. Entre eles, o ex-funcionário Gilbert, que veio de São Paulo especialmente para o evento.