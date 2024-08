Está disponível a nova edição da Revista Trimestral de Jurisprudência

Divulgação

Está disponível para acesso no portal do Tribunal de Justiça a edição n° 232 da Revista Trimestral de Jurisprudência relativa ao período de abril a junho de 2024. A edição digital apresenta a jurisprudência cível e criminal, além das principais atividades da Corte sul-mato-grossense.

A primeira parte da publicação é dedicada à veiculação das decisões dos desembargadores do Tribunal. A partir da página 445 a Revista traz uma sequência de notícias de ações destaques que estão sendo desenvolvidas pela administração do Tribunal, sob a presidência do Des. Sérgio Fernandes Martins, como os Gabinetes de Integração, lançamento de novos serviços e campanhas institucionais.

Acesse a edição da revista pelo link https://www.tjms.jus.br/secretarias/spge/revista/115.