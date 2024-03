Estabelecimento penal de Rio Brilhante é ampliado

Divulgação

Melhorias estruturais acabam de ser inauguradas no Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante. Além de uma nova recepção, também foram realizadas a a reestruturação da fachada e construção de uma sala para instalação do escâner destinado às revistas de visitantes.



A obra possibilitará mais segurança e o desenvolvimento de novos projetos na unidade penal, beneficiando a população como um todo. O evento foi realizado pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da direção da unidade penal, na manhã da última sexta-feira (8) e contou com a participação de autoridades locais.



As obras de ampliação contemplam a construção de 127,75 m² em edificação dos novos espaços. Englobando ainda, a construção de 371,5 m² de calçadas, além da construção do muro com 75 metros linear por 5 metros de altura.



Para as construções, foram investidos R$ 346.776,13; sendo mais de R$ 306 mil, disponibilizados pelo Conselho da Comunidade de Rio Brilhante e outros R$ 40 mil pela Prefeitura Municipal.



Representando a direção da Agepen, o chefe de Gabinete, Luiz Rafael de Melo Alves, destacou, que como estas melhoria na unidade feminina de Rio Brilhante, que as conquistas que o sistema penitenciário vêm alcançando são possíveis graças aos inúmeros parceiros.



“Não fazemos nada sozinhos e aqui é resultado dessa integração”, agradeceu, reforçando também o empenho da direção do presídio e sua equipe, bem como o apoio da unidade masculina da cidade.



Homenageado no evento de inauguração, o juiz Jorge Tadashi Kuramoto, que já atuou na Comarca, sendo o precursor nas obras possibilitadas na unidade, e atualmente integra a 2ª Vara Criminal de Campo Grande, enfatizou que mais importante que o patrimônio em si, é o legado que foi criado a partir dessas melhorias.



“Foi desenvolvido um espaço mais digno e com melhor segurança, o solário entregue anteriormente também é voltado para a dignidade da pessoa presa, o que contribui para a ressocialização”, disse.



A diretora do Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante, Lígia Maria Asato, também relembrou outras melhorias já realizadas anteriormente como a reestruturação de banheiros das celas; construção da lavanderia, de duas celas de triagem, da cozinha, sala de aula e alojamento servidores, além três celas disciplinares com solários individuais, e a cela materno-Infantil com solário, que são consideradas referências no quesito segurança e dignidade na execução penal.



“A realização das obras contou com o engajamento e o compromisso de muitas pessoas, é resultado de esforço e engajamento coletivos, em que cada pessoa é peça chave e indispensável. Estamos a cada dia caminhando rumo ao nosso objetivo principal, que é tornar essa unidade prisional referência no tratamento penal, agregando melhorias para as internas e para os servidores também”, afirmou a diretora.



De acordo com a juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Brilhante, Monique Rafaele Antunes Krieger, apesar de uma temática sensível e impopular, aos olhos de parte dos agentes públicos, é de extrema relevância o sistema carcerário, por se tratar de seres humanos e que merecem dignidade para serem reinseridos no meio social.



“Em meio a isso, encontramos pessoas que se engajam e concentram seus esforços para fazer funcionar esse sistema com muita coragem”, afirmou, parabenizando as instituições parceiras e à equipe de policiais penais do município.



Já o representante da 2ª Promotoria de Justiça, promotor Alexandre Rosa da Luz, ressaltou que muito além de uma fachada, se inaugura hoje um local de acolhimento. “As mulheres custodiadas aqui ainda são renegadas com poucas visitas e por isso a importância de termos esse olhar diferenciado para elas”, disse.



Presente no evento, o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenáro Foroni, destacou que o olhar humano para as pessoas que estão temporariamente em privação de liberdade é necessário, e se volta em benefícios para a população como um todo. “Precisamos olhar para essas pessoas como integrantes da sociedade”, declarou.



O evento também contou com apresentação cultural de internas acompanhadas pelo grupo os violeiros, composto pelos músicos Sebastião Carlos da Silva, Raimundo Florêncio e José Ottmar.