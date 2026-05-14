Estado alinha ações do Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo em MS

O objetivo da reunião é fortalecer a atuação preventiva do Estado diante do período de maior risco de incêndios florestais / Divulgação/Governo de MS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (Semadesc) realizou, na quarta-feira (13), a 27ª Reunião do Centro Integrado de Coordenação Estadual (CICOE/PEMIF/MS), com o objetivo de alinhar as ações do Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo (PEMIF) para 2026.

A reunião foi presidida pelo secretário-adjunto da Semadesc, Alex Melotto, e reuniu representantes de diversos órgãos estaduais envolvidos na prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. O encontro ocorreu na sede da Semadesc, em Campo Grande.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias integradas de prevenção e resposta aos incêndios florestais, além da análise de cenários climáticos e das medidas operacionais previstas para o período crítico de queimadas em 2026. Entre os temas abordados estiveram a previsão meteorológica voltada aos incêndios florestais, apresentada pelo CEMTEC/MS, os dados atualizados sobre queimadas no Estado, o planejamento de comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul e propostas relacionadas às queimas prescritas e controladas.

Também entraram na pauta discussões sobre um eventual decreto de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul e a possibilidade de declaração de situação de emergência em municípios do Estado, visando o acionamento da Defesa Civil Nacional.

Segundo o secretário executivo do CICOE/MS, tenente-coronel Leonardo Congro, com base nos dados do CEMTEC, a previsão climatológica para os próximos meses ainda é inconclusiva em relação aos efeitos do El Niño no Estado.

“Os modelos meteorológicos ainda não estão totalmente conclusivos sobre isso, mas já existe confirmada escassez hídrica, mesmo com as diversas chuvas irregulares pelo Estado. Por isso, o Estado deve iniciar os estudos para uma possível situação de emergência ambiental nos próximos meses”, destacou.

Outro tema debatido foi a minuta referente à proibição de queimas prescritas e controladas em Mato Grosso do Sul.

“A minuta deve trazer inovações neste ano, amparando os planos de manejo integrado do fogo aprovados pelo Estado. Para isso, estamos alinhando ações preventivas tanto da Polícia Militar Ambiental quanto do Corpo de Bombeiros. Além da preparação para o novo período de estiagem”, complementou Congro.

Segundo ele, o Corpo de Bombeiros prevê a instalação de 11 bases operacionais no Pantanal, com início das estruturas nas regiões do Redário, Amolar e São Lourenço.

“Essas bases serão reforçadas por militares do Corpo de Bombeiros para garantir pronta resposta em eventuais ações de combate aos incêndios florestais”, afirmou.

De acordo com o secretário-adjunto Alex Melotto, o objetivo da reunião é fortalecer a atuação preventiva do Estado diante do período de maior risco de incêndios florestais.

“Temos muito planejamento e inteligência empregados para que Mato Grosso do Sul se mantenha preparado, em alerta e pronto para qualquer eventualidade relacionada aos incêndios florestais”, concluiu.

Participaram das discussões representantes da Semadesc, do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Polícia Militar Ambiental (PMA), entre outros órgãos envolvidos na gestão do fogo e na proteção ambiental.

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