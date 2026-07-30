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Cidadania

Estado amplia emissão da CIN em aldeias e assentamento rural

Ação busca facilitar o acesso à Carteira de Identidade Nacional em regiões mais afastadas; unidade prevista para a Aldeia Lagoinha, em Aquidauana, teve implantação adiada

Redação O Pantaneiro

Publicado em 30/07/2026 às 11:25

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Aldeia Jaguapiru, em Dourados / Divulgação

Moradores de comunidades indígenas e de um assentamento rural de Mato Grosso do Sul passarão a contar com postos de atendimento para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional), documento que substitui o antigo RG (Registro Geral). A iniciativa é desenvolvida pelas secretarias estaduais de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Educação (SED) para ampliar o acesso ao serviço em localidades mais distantes dos centros urbanos.

Os novos postos funcionarão em escolas da Rede Estadual de Ensino instaladas no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, e nas aldeias Te'ýikue, em Caarapó, Jaguapiru, em Dourados, e Lagoinha, em Aquidauana.

A implantação das unidades começou nesta quinta-feira (30) pelo Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, e segue na Aldeia Te'ýikue, em Caarapó, nesta sexta-feira (31). Já os postos previstos para as aldeias Jaguapiru, em Dourados, e Lagoinha, em Aquidauana, tiveram a inauguração adiada. Segundo o Governo do Estado, uma nova data será divulgada posteriormente.

A proposta é facilitar o acesso da população à Carteira de Identidade Nacional, reduzindo a necessidade de deslocamentos até os postos convencionais e diminuindo os custos para os moradores dessas regiões.

Além de tornar a emissão do documento mais próxima das comunidades, a iniciativa também busca ampliar o acesso da população a outros serviços públicos que dependem da apresentação da identidade civil atualizada.

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