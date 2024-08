Estado Anuncia Nomeação de 35 Novos Profissionais para a Saúde Pública

Na edição desta quarta-feira (14) do Diário Oficial do Estado, foi publicado um decreto que nomeia 35 aprovados no recente Concurso Público da Secretaria de Estado de Saúde para a carreira de Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). O ato, assinado pelo governador Eduardo Riedel, visa reforçar o quadro de profissionais da saúde no estado.

O decreto contempla uma ampla gama de cargos, com as seguintes nomeações: um Assistente Social, um Biólogo, dois Cirurgiões-Dentistas, quinze Enfermeiros, dois Farmacêuticos – Área 2, um Gestor de Serviços de Saúde – Direito, três Sanitaristas, três Assistentes de Serviços de Saúde, cinco Técnicos de Enfermagem e dois Agentes Condutores de Veículos.

O Diário Oficial do Estado (DOE), edição n. 11.584, detalha no anexo do decreto o número de inscrição, nome dos candidatos, cargo/função, condição e classificação de cada um dos nomeados. A publicação pode ser consultada nas páginas 148 e 149 do DOE.

Esta iniciativa marca um importante passo para o fortalecimento da estrutura de saúde pública no estado, trazendo novos profissionais qualificados para atuar em áreas essenciais e contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à população.