Estado autoriza concurso com 194 vagas para Hospital Regional de MS

O Hospital Regional é referência em alta complexidade e precisa de quadros dimensionados de forma adequada para manter a qualidade / Divulgação/Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público com 194 vagas para a Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), instituição responsável pela gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). A autorização consta em decreto no Diário Oficial do Estado publicado, nesta quarta-feira (21).

As vagas são para cargos da carreira Gestão de Serviços Hospitalares, entre eles técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de enfermagem, reforçando o quadro de profissionais que atuam diretamente na assistência prestada à população. O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto.

De acordo com o texto, a organização do certame ficará a cargo da SAD (Secretaria de Estado de Administração), SES (Secretaria de Estado de Saúde) e da Funsau, que serão responsáveis por definir as normas, os procedimentos, as etapas do concurso e os critérios de seleção, todos a serem detalhados em edital específico.

Para a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a autorização do concurso representa um avanço importante para o fortalecimento da assistência hospitalar no Estado. “A ampliação do quadro de técnicos de enfermagem é fundamental para qualificar ainda mais o atendimento prestado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Essa autorização demonstra o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos profissionais da saúde e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, destaca.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressalta que o concurso integra um planejamento mais amplo de fortalecimento da rede pública estadual. “A autorização dessas vagas faz parte de uma estratégia de médio e longo prazo para garantir sustentabilidade ao sistema hospitalar, reduzir sobrecargas nas equipes e assegurar respostas mais eficientes às demandas assistenciais. O Hospital Regional é referência em alta complexidade e precisa de quadros dimensionados de forma adequada para manter a qualidade, a segurança e a continuidade do cuidado”, pontua.

O decreto entrou em vigor na data de sua publicação, e o edital do concurso, com informações sobre prazos, carga horária, requisitos legais e etapas do processo seletivo, será divulgado posteriormente.

