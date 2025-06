Estado capacita profissionais para reforçar imunização no interior de MS

A formação atendeu prioritariamente 40 municípios (por ordem alfabética) e será expandida em agosto para as demais cidades / Governo de MS/Divulgação

A Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul concluiu na sexta-feira, dia 27, a primeira etapa do Curso Sala de Vacina, iniciativa da SES (Secretaria de Estado de Saúde) para suprir a carência de profissionais qualificados em imunização, especialmente no interior. Com 40 horas de capacitação teórica e prática, a formação atendeu prioritariamente 40 municípios (por ordem alfabética) e será expandida em agosto para as demais cidades.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, destacou a urgência da ação: "Há gestores sem condições de manter salas de vacina em funcionamento por falta de pessoal habilitado. Este curso é uma resposta técnica a esse ‘gap’ A realidade foi ilustrada pela técnica de enfermagem Rosa Maria Marinho, de Antônio João, que retornou à área após 20 anos para substituir profissionais próximos à aposentadoria: "Quero assumir com competência. Sala de vacina exige aprendizado constante.”

No evento foram abordados: calendários vacinais por faixa etária; rede de frio e farmacovigilância; sistemas de informação e boas práticas; além de humanização no atendimento.

Com adesão total nesta fase, o curso já é considerado estratégico para a renovação das equipes municipais. A gerente Elisângela Ribeiro, da SES, reforçou: "Garantimos assim que a população receba vacinas com qualidade técnica".

