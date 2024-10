Estado nomeia 36 aprovados em concurso da Secretaria de Saúde

Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial do Estado, o decreto com a nomeação de 36 aprovados no concurso público da SES (Secretaria de Estado de Saúde) para a carreira de Gestão do SUS (Sistema Único de Saúde).



As nomeações são para as funções de Analista de Desenvolvimento Profissional (2), Arquiteto (1), Assistente Social (2), Biólogo (2), Enfermeiro (1), Fonoaudiólogo (1), Administração (1), Contabilidade (1), Nutricionista (1), Sanitarista (1), Assistente de Serviços de Saúde (13) e Agente Condutor de Veículos (10).



No anexo ao decreto estão o número de inscrição, nome do candidato, cargo/função, condição e classificação. O ato assinado pelo governador Eduardo Riedel está na edição n. 11.633 do Diário Oficial do Estado (DOE), nas páginas 264 a 266.