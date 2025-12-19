Estado vai fazer nova chamada de professores aprovados em concurso

Durante a reunião também foram discutidas outras pautas da categoria / Divulgação/Governo de MS

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (19) com a direção da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul). No encontro foi firmado o compromisso do Estado fazer a chamada imediata de mais 28 aprovados no concurso público para o cargo de professor (efetivo) na Rede Estadual de Ensino.

A reunião contou com a participação dos secretários estaduais Frederico Felini (Administração) e Hélio Daher (Educação). “Ficou estabelecido e autorizado pelo governador a chamada imediata de 28 aprovados do atual concurso para professores que está em andamento. Eles vão atender as necessidades imediatas da Rede Estadual”, descreveu o secretário de Educação.

Daher adiantou que uma nova reunião foi marcada para janeiro de 2026 com a categoria para discutir a chamada de “remanescentes” do concurso para professores, que poderão ser chamados ao longo do primeiro semestre. “Esta situação vai ser avaliada pelo Governo do Estado, com base em estudo que vai ser feito pelas secretarias de Administração e Educação”, completou.



Para o secretário estadual de Administração, Frederico Felini, esta reunião mostra o bom diálogo do Governo do Estado com as categorias. “O governador sempre está a mesa para ouvir as categorias, com muito respeito aos servidores públicos e sindicatos que representam as categorias. Hoje foi o dia de tratar de diversos assuntos com a Fetems. Ambos buscam melhorias nos serviços públicos e na qualidade de vida dos servidores”, descreveu.

A presidente da Fetems, Deumeires Morais, avaliou a reunião como positiva devido os avanços e acordos firmados.

“Tivemos o compromisso de fazer a chamada do concurso dos 28 remanescentes e já temos uma agenda em janeiro para discutir a nova chamada de professores que estão na lista de espera. Foi uma reunião produtiva e que nos deixa com uma perspectiva positiva. Há compromissos firmados, prazos definidos, e sobretudo a disposição do Governo em avançar”, completou.

Durante a reunião também foram discutidas outras pautas da categoria em relação a valorização dos servidores e melhorias para as carreiras.

