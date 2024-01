Estrada de acesso à Colônia Buriti passa por manutenção

Manutenção no trecho / Divulgação

O acesso à Colônia Buriti, em Aquidauana, passou por manutenção na estrada de chão, nesta segunda-feira, 15.

Segundo a prefeitura, o serviço de compactação da estrada irá favorecer melhorias para condutores e moradores da região.

“A equipe da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais fez a cobertura da via com material e, nesta semana, farão a compactação com outro material de escoria de ferro gusa, que é utilizado como alternativa de revestimento em estradas não pavimentadas”.

A recomendação é redobrar o cuidado e reduzir a velocidade ao passar pelas equipes trabalhando.