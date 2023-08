Estrada da Baia Negra passa por manutenção nesta semana

Maquinário durante obras / Foto: Divulgação

A estrada vicinal da região conhecida como Baia Negra, em Aquidauana continua com serviços de patrolamento e levantamento do nível. Nesta quinta-feira, 17, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais informou que problemas como de alagamento devem ser reduzidos com a manutenção.

Os servidores estão trabalhando na região do pantaneira há cerca de quase três semanas. A operação visa ajudar a sanar os problemas de cheia no período chuvoso e, principalmente, de cheia no Pantanal.

As estradas são utilizadas diariamente pelos trabalhadores e moradores das fazendas da região, ônibus escolares e caminhões que escoam a produção agropecuária da região pantaneira.