Estradas vicinais de Aquidauana passam por manutenção

Cronograma continua / Divulgação

Desde quarta-feira, 6, a Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais iniciou trabalhos de manutenção em várias estradas da Zona Rural. A equipe atuou em diferentes trechos, visando garantir melhores condições de tráfego e segurança para moradores e produtores da região.

No trecho da estrada vicinal próximo à Fazenda Santa Helena, foram realizados serviços de limpeza da tubulação e reposição de aterro nas cabeceiras das pontes. A ação é uma medida preventiva para evitar problemas durante o período de chuvas, que pode causar alagamentos e danos à estrutura das vias.

Além disso, em Cipolândia, a equipe trabalhou nas vicinais próximas à Ponte do Grego e na estrada que dá acesso à Fazenda Rian, na região do Cedro. O serviço de manutenção incluiu melhorias na pavimentação e ajustes para garantir que o transporte escolar e o tráfego de veículos de produtores locais ocorram com mais segurança.

Outra intervenção importante foi realizada na cabeceira da ponte próxima à Fazenda Jacarandá, onde também foram feitos reparos para facilitar o fluxo de veículos, especialmente aqueles utilizados no transporte escolar e nas atividades agrícolas da região.

A Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais segue com seu cronograma de manutenção nas áreas rurais.