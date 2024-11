Estratégias para comunicação pública são temas do Fórum Nacional de Comunicação

Álvaro Rezende/ Governo de MS

As estratégias de engajamento específicas para a comunicação pública no TikTok e a legislação digital foram os temas abordados nesta sexta-feira (8), segundo dia do 6º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação.



O evento reúne desde ontem (7), os secretários de comunicação de diversos estados do Brasil, para discutir os desafios na área da comunicação pública, além de definir estratégias que aproximem a sociedade da gestão pública e estabelecer maneiras eficientes de informar a população sobre os serviços públicos oferecidos.



“Hoje a gente vai falar um pouco sobre a audiência da plataforma, que tem uma forma específica de comunicar. Explicamos para os secretários como a gente pode transformar o conteúdo de governo em uma comunicação nativa, inclusive em temas sensíveis, de saúde, educação, segurança pública. E o mais importante é que o TikTok consegue conectar o usuário, de forma descontraída, e levar ele a uma tomada de ação”, disse Leandro Albuquerque, representante do TikTok, que ministrou a palestra “Desvendando o TikTok: estratégias e engajamento na rede social do momento”.



Com abordagem específica na área de estratégias criativas para as contas de governo na rede social, Luciana Furtado, estrategista criativa do TikTok, pontuou que existem inúmeras possibilidades que impactam diversas comunidades dentro da plataforma. “É isso que a gente veio contar um pouquinho hoje aqui, como é que a gente cria conteúdos incríveis para o TikTok falando de temas de governo. O TikTok tem espaço para falar de todos os tipos de temas. Já tem pessoas interessadas em todos eles. As pessoas estão descobrindo novas maneiras de se comunicar e contar coisas que já existiam de formas diferentes, variadas, dentro da plataforma”, disse Luciana.



A “Legislação Digital para Comunicação Pública” foi o tema da palestra ministrada por Otávio Venturini, especialista em Compliance, Proteção de Dados e Direito Administrativo. “Um dos pontos principais é justamente colocar em discussão o que a legislação exige, o que tem de regulação do tema, os parâmetros legais para uma execução dessa comunicação no ambiente digital. O grande proveito é discutir boas práticas, é isso que precisa ser avançado. A gente já tem uma legislação, mas falta desenvolver boas práticas, seja considerando a comunicação pública de maneira ampla, mas sobretudo no contexto da comunicação governamental”, disse Venturini.



O evento será encerrado esta tarde com a apresentação da cartilha das boas práticas nas redes e a assinatura de uma carta compromisso com todos os representantes da CNSecom (Conselho Nacional de Secretárias Estaduais de Comunicação).