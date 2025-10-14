Acessibilidade

14 de Outubro de 2025 • 20:30

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Estudante da UFMS vence concurso e é eleita Rainha do Rodeio em feira agropecuária

Rayane Maidana, do curso de Ciências Biológicas, destacou-se entre sete candidatas e celebrou a conquista como a realização de um sonho

Redação

Publicado em 14/10/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rayane participou pela primeira vez do concurso / Divulgação

Apaixonada pelo universo country e pelo rodeio, a estudante Rayane Brito Maidana, do curso de Ciências Biológicas do CPan (Câmpus do Pantanal da UFMS), deixou por alguns instantes as atividades acadêmicas em campo para viver uma experiência inesquecível: representar o espírito pantaneiro durante a 27ª Feapan (Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal), realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros.

Rayane participou pela primeira vez do concurso Rainha do Rodeio e foi eleita a vencedora, superando outras seis candidatas. “Essa competição representa muito pra mim, porque sempre amei o rodeio, a vida no campo, as fazendas e tudo que envolve esse universo. Ser escolhida como Rainha do Rodeio é uma realização enorme, um sonho que vou guardar para sempre comigo. Foi uma experiência única, cheia de aprendizado e emoção”, conta.

Leia Também

• UFMS promove workshop e mostra de pesquisa em geografia em Aquidauana

• Exposição destaca beleza da UFMS de Aquidauana em fotos premiadas

• Diretora do IFMS destaca parceria com UFMS e homenageia aluna no CRA-MS

A seleção começou com um desfile coletivo e seguiu com apresentações individuais, nas quais as participantes tiveram liberdade para mostrar personalidade, estilo e conexão com o rodeio. Para Rayane, mais do que o título, o momento ficará marcado pela troca com o público.

“Mais do que o título, levo comigo o carinho das pessoas, as amizades e a oportunidade de representar algo que realmente faz parte da minha vida e da minha essência. Acho que o mais bonito disso tudo é ver o quanto o rodeio une as pessoas, valoriza nossas tradições e mostra a força da mulher nesse meio”, destaca.

A diretora do CPan, Andreliza de Souza, comemorou a presença de uma representante da UFMS entre os destaques do evento. “É uma alegria enorme para nós. A Feira é um evento que representa a força e a tradição da nossa região, e ver a Rayane ocupar esse espaço mostra o quanto a Universidade está presente e integrada à comunidade pantaneira. O curso de Ciências Biológicas tem se destacado em pesquisas que buscam aproximar o conhecimento científico das práticas da produção agropecuária, contribuindo com soluções que respeitam e fortalecem o modo de vida no Pantanal. A conquista da Rayane simboliza esse vínculo entre ciência, cultura e identidade regional, que tanto nos orgulha”, comenta.

Atualmente no sexto semestre, Rayane mantém firme seu compromisso com a natureza e com o Pantanal. “Eu escolhi Ciências Biológicas porque sempre fui apaixonada pelos animais e pela natureza. Desde pequena, sou encantada pelo Pantanal e por todas as suas belezas naturais. É um lugar que me inspira e me faz sentir em casa. Estar no meio desse bioma tão rico é uma verdadeira honra pra mim.”

Ela também revelou seu interesse crescente por uma área específica da biologia: “Dentro do curso, a área que mais me identifico é a zoologia, porque me encanta entender o comportamento, a vida e a importância de cada espécie. Atualmente, estou atuando na área da herpetologia, estudando répteis e anfíbios, mas também tenho uma grande paixão por mamíferos, especialmente pela onça-pintada, que representa toda a força e a beleza do Pantanal”, finaliza Rayane.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Fé move grupo em caminhada até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Piraputanga

Geral

Novas regras facilitam prática da aquicultura em águas da União

Clima

Semana começa com tempo instável em Aquidauana

Morre Seu Rubens, ícone do esporte em Aquidauana, aos 78 anos

UEMS abre vagas para docentes temporários e inclui Aquidauana

Aquidauana se despede de João Alves Sobrinho, o "Salim"

Serviços

Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Publicidade

Serviços

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Corumbá

ÚLTIMAS

Economia

Preço da banana-prata cai 6,6%, mas abacate sobe quase 12% na Ceasa-MS

Batata-doce também fica mais cara, com alta média de 16,6% nesta semana

Polícia

Polícia investiga vazamento de operação contra o PCC em MS

Estagiária do Judiciário é suspeita de repassar dados sigilosos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo