Estudante da UFMS vence concurso e é eleita Rainha do Rodeio em feira agropecuária

Rayane participou pela primeira vez do concurso / Divulgação

Rayane participou pela primeira vez do concurso Rainha do Rodeio e foi eleita a vencedora, superando outras seis candidatas. “Essa competição representa muito pra mim, porque sempre amei o rodeio, a vida no campo, as fazendas e tudo que envolve esse universo. Ser escolhida como Rainha do Rodeio é uma realização enorme, um sonho que vou guardar para sempre comigo. Foi uma experiência única, cheia de aprendizado e emoção”, conta.

Apaixonada pelo universo country e pelo rodeio, a estudante Rayane Brito Maidana, do curso de Ciências Biológicas do CPan (Câmpus do Pantanal da UFMS), deixou por alguns instantes as atividades acadêmicas em campo para viver uma experiência inesquecível: representar o espírito pantaneiro durante a 27ª Feapan (Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal), realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros.

A seleção começou com um desfile coletivo e seguiu com apresentações individuais, nas quais as participantes tiveram liberdade para mostrar personalidade, estilo e conexão com o rodeio. Para Rayane, mais do que o título, o momento ficará marcado pela troca com o público.

“Mais do que o título, levo comigo o carinho das pessoas, as amizades e a oportunidade de representar algo que realmente faz parte da minha vida e da minha essência. Acho que o mais bonito disso tudo é ver o quanto o rodeio une as pessoas, valoriza nossas tradições e mostra a força da mulher nesse meio”, destaca.

A diretora do CPan, Andreliza de Souza, comemorou a presença de uma representante da UFMS entre os destaques do evento. “É uma alegria enorme para nós. A Feira é um evento que representa a força e a tradição da nossa região, e ver a Rayane ocupar esse espaço mostra o quanto a Universidade está presente e integrada à comunidade pantaneira. O curso de Ciências Biológicas tem se destacado em pesquisas que buscam aproximar o conhecimento científico das práticas da produção agropecuária, contribuindo com soluções que respeitam e fortalecem o modo de vida no Pantanal. A conquista da Rayane simboliza esse vínculo entre ciência, cultura e identidade regional, que tanto nos orgulha”, comenta.

Atualmente no sexto semestre, Rayane mantém firme seu compromisso com a natureza e com o Pantanal. “Eu escolhi Ciências Biológicas porque sempre fui apaixonada pelos animais e pela natureza. Desde pequena, sou encantada pelo Pantanal e por todas as suas belezas naturais. É um lugar que me inspira e me faz sentir em casa. Estar no meio desse bioma tão rico é uma verdadeira honra pra mim.”

Ela também revelou seu interesse crescente por uma área específica da biologia: “Dentro do curso, a área que mais me identifico é a zoologia, porque me encanta entender o comportamento, a vida e a importância de cada espécie. Atualmente, estou atuando na área da herpetologia, estudando répteis e anfíbios, mas também tenho uma grande paixão por mamíferos, especialmente pela onça-pintada, que representa toda a força e a beleza do Pantanal”, finaliza Rayane.