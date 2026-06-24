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Luto

Estudante de medicina morre dois dias após sofrer acidente em MS

Maria Caroline Azevedo Freitas teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas; protocolo de morte cerebral havia sido iniciado na segunda-feira

Anibal Placêncio

Publicado em 24/06/2026 às 14:17

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Maria Caroline Azevedo Freitas tinha 29 anos / Reprodução Redes sociais

Dois dias após sofrer um acidente de trânsito, a estudante de medicina Maria Caroline Azevedo Freitas, 29 anos, não resistiu e morreu na noite desta terça-feira (23), no Hospital da Vida, em Dourados. Natural da cidade, Maria Caroline cursava medicina em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

No último fim de semana, em Ponta Porã, cidade vizinha, ela estava em uma motocicleta que teve a traseira atingida por carro. Em decorrência do impacto, o capacete saiu da cabeça da jovem durante a queda.

Após o acidente, Maria Caroline foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Ponta Porã. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, com traumatismo craniano e múltiplas fraturas, de acordo com o Ponta Porã News, a jovem precisou ser transferida para o Hospital da Vida, em Dourados.

Na segunda-feira (22), a equipe médica iniciou o protocolo de morte cerebral, procedimento realizado em situações nas quais há suspeita de perda irreversível das funções cerebrais. A confirmação do óbito ocorreu na noite desta terça-feira, após a conclusão dos exames previstos pelo protocolo.

A morte da jovem causou comoção entre familiares, amigos e colegas de faculdade. O pai da estudante mora e trabalha em Dourados. Já a mãe reside em Natal (RN), para onde o corpo de Maria Caroline será transladado.

A comunidade acadêmica da Universidade Interamericana, em nota, decretou luto e manifestou consternação pela perda de uma jovem descrita como sonhadora, dedicada à Medicina e dona de um coração generoso.

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