Estudo inédito do Detran visa garantir serviços padronizados aos cidadãos de MS

Garantir que o cidadão tenha acesso a serviços padronizados e com mais qualidade na hora de buscar uma vistoriadora ou estampadora é a meta de um estudo inédito que acaba de ser concluído e entregue ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Inovadora, a pesquisa é fruto de convênio com a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos no Mato Grosso do Sul) em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e a Universidade Federal (UFMS).

O Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, explica que a verificação dos serviços prestados vai nortear a implantação de novos procedimentos de controle e fiscalização para inspeção veicular.

“Essa é uma iniciativa inédita que une dois órgãos. A Agems, que tem a expertise de fazer esses levantamentos, junto com a UFMS, uma entidade com uma qualidade enorme em termos de técnicos e profissionais. O primeiro passo foi a avaliação dos serviços de estampagem de placa e de vistoria de veículos no Estado. Um estudo muito bom que vai render bons frutos porque a partir de agora nós vamos cobrar as medidas necessárias para que os serviços sejam perfeitos”.

A pesquisa, que envolveu 56 profissionais/pesquisadores, durou cerca de dois anos. Neste período, foram realizados diagnósticos detalhados em empresas do setor, compilando um acervo de relatórios que se tornou a base para entregas inéditas em Mato Grosso do Sul.

Os indicadores de entrega apontam mais de 29 mil km de área percorrida ao longo da pesquisa, visita à 522 empresas, auditoria de 16,7 mil laudos, detecção de mais de 55 mil inconformidades, processamento de 821 pedidos para atender ao projeto e 85 relatórios estratégicos gerados.

Essa é mais uma parceria institucional do Detran-MS visando a melhoria de serviços. “Quando o poder público concede um serviço é o seu dever fiscalizar para que o cidadão tenha serviços de qualidade com custos corretos. Nós vamos caminhar nesse sentido de unir os órgãos que estão disponíveis, trabalhar em conjunto para garantir que o cidadão tenha sempre a garantia de serviços de qualidade”, destaca Rudel.

A união das instituições em prol de melhores entregas para a sociedade também é o que motiva o Diretor-Presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis. “O Detran é referência nacional com vários cases de sucesso, a AGEMS é parceira e temos uma inovação nas mãos. Através do nosso trabalho, vamos entregar um serviço de qualidade e segurança a nossa população”, destaca Assis.