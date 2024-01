Estudo mostra que número de pessoas em situação de rua no MS atingiu recorde em 2023

Reprodução Midiamax

Mato Grosso do Sul terminou 2023 com o maior número de pessoas em situação de rua em 7 anos. Dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos mostram que 1,4 mil pessoas viviam em situação de rua em 2023.

O total é 17% maior que os 1.211 de 2022.

No país, o número de pessoas em situação de rua disparou com a pandemia de Covid-19, a partir de 2020, de acordo com o site Midiamax.

No Mato Grosso do Sul o cenário é parecido. Os números são crescentes desde 2016, mas houve queda em 2021.

Em 2020, o Estado chegou ao número de 1.143 pessoas em situação de rua. Número que caiu para 1.042 em 2021, mas voltou a subir para 1.211 em 2022 e 1.422 em 2023.

Conforme o Midiamax, Campo Grande desponta como a cidade com maior número de pessoas em situação de rua. São 804, conforme os dados do observatório, o que representa 0,074% da população do município. Média bem acima da estadual que fechou 2023 em 0,017%.