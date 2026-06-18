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Ex-proprietários de veículos leiloados pelo Detran-MS podem resgatar valores remanescentes

Lista divulgada pelo órgão reúne 250 pessoas aptas a solicitar o saldo restante da venda dos veículos em leilão

Anibal Placêncio

Publicado em 18/06/2026 às 17:05

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Relação traz 250 ex-proprietários de veículos que têm direito a solicitar valores remanescentes provenientes de leilões realizados pelo órgão - / Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) divulgou, nesta quinta-feira (18), uma relação com 250 ex-proprietários de veículos que têm direito a solicitar valores remanescentes provenientes de leilões realizados pelo órgão. A publicação está disponível na edição diária do DOE (Diário Oficial do Estado).

O saldo remanescente corresponde à quantia que sobra após a venda do veículo em leilão e o abatimento de todos os débitos e despesas vinculados ao automóvel, como multas, taxas de remoção por guincho e diárias de pátio.

Segundo o Detran-MS, os ex-proprietários incluídos na lista possuem prazo de até cinco anos, contados a partir da homologação do leilão, para requerer o recebimento do valor disponível.

Para solicitar a restituição, é necessário abrir um processo junto ao órgão e preencher um formulário específico. Além disso, o interessado deverá apresentar a documentação exigida para análise do pedido.

O procedimento completo, bem como a relação dos documentos necessários, está detalhado no edital publicado pelo Detran-MS.

O formulário para solicitação do saldo remanescente pode ser acessado no Portal de Serviços Meu Detran. No sistema, o usuário deve selecionar o campo "Veículo" e, em seguida, acessar a aba "Formulários", na qual está disponível o documento denominado "Solicitação de Restituição de Saldo Remanescente de Veículo Leiloado pelo Detran-MS".

O órgão orienta que os interessados consultem a lista publicada no Diário Oficial do Estado para verificar se possuem valores a receber e observem o prazo estabelecido para requerer o benefício.

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