Exclusivo: Ministra manda recado para povos indígenas de MS

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, enviou, com exclusividade ao O Pantaneiro, um recado ao povo Terena de Mato Grosso do Sul. Ao lado de Eloy Terena, a ministra destacou que este é o primeiro 19 de Abril celebrado como o Dia dos Povos Indígenas, o que demonstra avanço e pluralidade de povos e culturas existentes no Brasil.

Sônia Guajajara disse que é importante marcar a data como um dia de luta e resistência em defesa dos povos e dos territórios indígenas. “Nunca mais um Brasil sem nós”, repetiu a ministra em referência à luta dos povos originários.