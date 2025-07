Atuação de mulheres no Exército / Divulgação

Exército abre inscrições para militares temporários no CMO

A convocação visa à formação de cadastro de reserva para possíveis incorporações em 2026

O Exército Brasileiro, por meio da 9ª Região Militar, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Militares Temporários, com atuação na área do Comando Militar do Oeste, que abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a cidade de Aragarças (GO). A convocação visa à formação de cadastro de reserva para possíveis incorporações a partir de 1º de fevereiro de 2026, nos postos de Oficial, Sargento Técnico e Cabo Especialista Temporário.

As inscrições seguem até o dia 11 de julho de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.9rm.eb.mil.br, na área de Serviço Militar, seção "Processo Seletivo". Dúvidas podem ser esclarecidas pela Seção de Serviço Militar da 9ª RM, por telefone (67) 3368-4435 / 4390 / 4491 ou pelo e-mail ssmr@9rm.eb.mil.br.

Requisitos e áreas de atuação

O processo seletivo é composto por diversas fases, conforme previsto nos Avisos de Convocação e Seleção específicos para cada posto ou graduação. Vale ressaltar que a seleção não assegura ingresso na carreira militar com estabilidade, tratando-se de contratação temporária por tempo determinado.

Entre as áreas de interesse para Oficiais Temporários, estão especialidades como:

Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem (com pós-graduação), Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Direito, Arquitetura, Engenharia (Civil, Elétrica, Eletrotécnica, Automação), Informática, Comunicação Social, Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Capelania, entre outras.

Para Sargentos Técnicos Temporários, podem se inscrever candidatos com Ensino Médio completo e curso técnico em áreas como:

Contabilidade, Logística, Enfermagem, Radiologia, Análises Clínicas, Mecânica, Edificações, Publicidade, Informática, Nutrição e Dietética, entre outros.

Já para Cabo Especialista Temporário, o processo está aberto a candidatos com Ensino Fundamental e curso profissionalizante em áreas como:

Cozinha industrial, elétrica predial, solda, refrigeração, motorista (categorias C, D ou E), pedreiro, bombeiro hidráulico, entre outras.

A convocação oferece uma oportunidade para profissionais de diferentes níveis de formação contribuírem com a estrutura militar em caráter temporário, por períodos definidos em contrato, sem estabilidade funcional. A seleção seguirá os critérios estabelecidos nas normas vigentes e publicadas nos respectivos avisos do edital.

