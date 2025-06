Expedição Pantanal Tech 2025 conta com participação da Polícia Civil

Equipe na expedição do Pantanal / PCMS

Representando a Polícia Civil e integrando a comitiva da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), a Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato (DELEAGRO) participou ativamente da primeira edição da Expedição Pantanal Tech 2025. O evento, promovido pelo Governo do Estado em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Instituto Viva Pantanal, reuniu autoridades, pesquisadores e representantes de diversas instituições com foco no desenvolvimento sustentável e na segurança da região pantaneira.

A expedição percorreu mais de 1.700 quilômetros de estradas entre os dias 27 de maio e 1º de junho, passando por sete sub-regiões do Pantanal sul-mato-grossense. Ao todo, 54 expedicionários participaram da jornada, que teve como principal objetivo debater e promover iniciativas voltadas à sustentabilidade, turismo, segurança, desenvolvimento econômico e empregabilidade.

Durante os seis dias de atividades, foram realizadas palestras, encontros e discussões que abordaram os impactos das transformações sociais e econômicas da região, especialmente diante das perspectivas trazidas pelo corredor da Rota Bioceânica.

A participação da DELEAGRO se destacou como essencial, não apenas pelo reforço ao trabalho de segurança pública no meio rural, mas também pela troca de experiências e a coleta de dados estratégicos. A delegacia aproveitou a oportunidade para estreitar o diálogo com comunidades locais, pesquisadores e demais órgãos envolvidos, reforçando o papel da Polícia Civil na proteção do território pantaneiro frente aos desafios contemporâneos.

A Expedição Pantanal Tech 2025 marcou um importante passo na construção de políticas públicas integradas para o bioma, evidenciando a necessidade de atuação conjunta entre ciência, poder público e sociedade civil para a preservação e o desenvolvimento sustentável do Pantanal.

