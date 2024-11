Experiências de estágio transforma a vida de jovens estudantes em MS

Reprodução Segem

O Projeto Minuto Estagiário destaca a trajetória dos jovens estudantes na busca de uma profissão e tem o objetivo de reforçar o compromisso com a inclusão e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária através da educação e do trabalho.



E na atual edição, a estagiária e estudante de Direito na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Mariana Constantino, compartilhou a mudança pessoal desde que começou a participar do Programa de Estágio do Governo de Mato Grosso do Sul.



Ela faz estágio na assessoria jurídica de gabinete da Segov/MS (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), onde atua como assistente de três assessores jurídicos. Entre suas diversas atividades, ela elabora comunicações internas, ofícios, confere e tramita processos, e exerce entre outras funções que auxiliam no funcionamento do setor.



Mariana relata que o Programa de Estágio foi um divisor de águas em sua vida. "Eu gostava de tudo e não tinha um ponto que me puxasse mais. Quando entrei no estágio e conheci a área da assessoria jurídica, me apaixonei. Meu desempenho e minhas notas melhoraram na faculdade, assim como minha perspectiva de futuro profissional. Esse estágio está influenciando muito nos meus sonhos e objetivos, me dando brilho nos olhos", disse.



A assessoria jurídica da Segov, localizada na Governadoria, é uma unidade diretamente subordinada ao secretário de Estado, tem a função de assessorar o titular da pasta e o secretário-adjunto. Além disso, presta assistência técnica administrativa e técnico-especializada às demais unidades da Segov. Mariana destaca que, apesar dos desafios que ainda enfrenta no processo de adquirir experiência, ela foca no aprendizado diário e mantém o entusiasmo renovado.



Programa de Estágio do Governo de MS



O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec, e coordenado pela Segem (Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo).



Acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD participam do programa, que está em processo de transição administrativa e parceria conveniada. A partir de janeiro de 2025, a iniciativa será gerida pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), sob a coordenação da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).



O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.



A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades, com oferta de bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, com prorrogação pelo mesmo período.