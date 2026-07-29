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Tragédia

Explosão em churrasqueira mata menino de 03 anos e deixa irmã em estado grave

Chamas também atingiram a mãe das crianças e outras três mulheres que estavam no local

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/07/2026 às 10:10

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Explosão ocorreu após utilização de álcool para reacender as chamas da churrasqueira / Ilustrativa

Um menino de 03 anos morreu, na manhã desta terça-feira (28), após sofrer queimaduras graves provocadas pela explosão de uma churrasqueira em uma residência na Chácara Califórnia, em Dourados. A irmã da vítima, de 05 anos, também ficou gravemente ferida e foi transferida para a ala especializada em queimados da Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com informações do Dourados News, o acidente aconteceu na noite de segunda-feira (27), enquanto familiares preparavam um churrasco na varanda da casa. Conforme o registro da ocorrência, após o fogo da churrasqueira diminuir, a mãe das crianças utilizou álcool para reacender as chamas. Nesse momento, houve a explosão.

Além do menino e da irmã, as chamas também atingiram a mãe das crianças, de 21 anos, e outras três mulheres, de 20, 28 e 29 anos, que estavam no local na hora do acidente.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que, inicialmente, foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados.

Em razão da gravidade dos ferimentos, as duas crianças foram transferidas para o HU (Hospital Universitário) de Dourados. O menino de três anos não resistiu às queimaduras e morreu na unidade hospitalar, na manhã desta terça-feira (28). Já a irmã foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internada em estado gravíssimo.

O caso foi registrado pela Polícia Civil.

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