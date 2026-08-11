Exportações de MS crescem 12,7% até julho, puxadas pela soja

Soja foi o principal motor das exportações de Mato Grosso do Sul nos primeiros sete meses de 2026 / Arquivo/Semadesc

A soja foi o principal motor das exportações de Mato Grosso do Sul nos primeiros sete meses de 2026. Entre janeiro e julho, o estado movimentou US$ 7,21 bilhões em vendas externas, alta de 12,76% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados US$ 6,39 bilhões.

Os dados fazem parte da Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, elaborada pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) com base em informações do Comex Stat.

Somente a soja respondeu por US$ 2,43 bilhões das exportações, o equivalente a 33,64% de tudo o que o estado vendeu ao exterior no período. O valor representa crescimento de 30,83% em comparação com os primeiros sete meses de 2025.

Na sequência aparecem a celulose, com US$ 1,83 bilhão, e a carne bovina, que alcançou US$ 1,33 bilhão. Juntos, os três produtos concentraram 77,35% das exportações sul-mato-grossenses.

A carne bovina também apresentou forte avanço, com crescimento de 43,57% no valor exportado em relação ao ano passado.

Saldo comercial

O volume total de produtos embarcados por Mato Grosso do Sul chegou a 18,93 milhões de toneladas, aumento de 11,75% na comparação anual.

Enquanto as exportações avançaram, as importações somaram US$ 1,44 bilhão, abaixo do valor de US$ 1,49 bilhão registrado entre janeiro e julho de 2025. Com isso, o estado acumulou saldo comercial de US$ 5,77 bilhões, crescimento de 17,78%.

A China permaneceu como principal destino dos produtos sul-mato-grossenses, respondendo por 49,16% das exportações. Estados Unidos, com 6,29%, e Países Baixos, com 4,11%, aparecem na sequência.

Entre as portas de saída, o Porto de Paranaguá concentrou 38,44% do valor exportado, enquanto o Porto de Santos respondeu por 36,77%.

No cenário municipal, Três Lagoas liderou a participação nas exportações estaduais, com 17,26%, seguida por Dourados, com 10,94%, e Ribas do Rio Pardo, com 10,82%.

O desempenho também foi positivo na agropecuária, que registrou crescimento de 29% no valor exportado e de 19,15% no volume. Já a indústria de transformação teve alta de 8,81% no valor das vendas externas, apesar da redução de 2,09% no volume embarcado.