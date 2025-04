Exposição com acervo da Marinha é montada no Bioparque Pantanal

Assessoria, Bioparque Pantanal

Quem nunca sonhou em vivenciar a experiência de estar mais próximo da Marinha do Brasil? No Bioparque Pantanal, isso é possível graças a uma parceria técnico-científica firmada entre as duas instituições. A exposição com acervo histórico e de equipamentos militares está no empreendimento turístico desde 2023 e foi recentemente renovada, passando a contar com novas peças.

Adultos e crianças se encantam com o acervo, que reúne cerca de vinte itens, cada um representando parte da história da Marinha, além de itens utilizados na rotina naval. Réplicas de navios, sinalizadores e fardas estão entre as novidades. Já o escafandro, capacete antigo de mergulho, e o timão chamam a atenção de quem passa pelo local. Outra peça peculiar que se destaca é o sextante, instrumento utilizado na navegação marítima e na astronomia.

A Marinha do Brasil é reconhecida como um importante órgão que desenvolve ações não apenas no nos rios e no mar, mas também em áreas terrestres e em operações aéreas, destacando seu papel na preservação da biodiversidade e no trabalho realizado na região do Pantanal.

Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, ressalta a relevância da exposição.

“A presença da Marinha em nosso espaço reforça valores que também nos guiam, compromisso com a educação, a preservação ambiental e o serviço à sociedade. Esta exposição aproxima o público da história, das missões e da importância estratégica da Marinha para o nosso país, especialmente na proteção dos nossos recursos naturais. Agradecemos a parceria e reafirmamos que o Bioparque está sempre aberto a iniciativas que promovam conhecimento, cidadania e inspiração para as futuras gerações".

Para a Marinha a exposição vai além da contemplação, o espaço aproxima promove a interação com a população.

“É uma grande satisfação para a Marinha do Brasil integrar essa parceria com o Bioparque Pantanal, que vai muito além de uma exposição. Esse espaço se tornou um elo entre a história naval e a cultura regional, despertando o interesse da população pelo nosso trabalho e pela importância das águas interiores para o Brasil. Com nosso acervo, temos a oportunidade de compartilhar tradições, tecnologias e experiências, ao mesmo tempo em que reforçamos nosso compromisso com a preservação ambiental e com o desenvolvimento científico na região", afirmou o Contra-Almirante Alexandre Amendoeira Nunes, comandante do 6º Distrito Naval.

Thiago Mendes Alves, Primeiro-Sargento Fuzileiro Naval, acompanha de perto as visitas ao espaço e comenta sobre a interação com o público.

“A Marinha não cuida só do mar — nossa missão se estende a todas as águas do país. Esse espaço aqui no Bioparque é fundamental para mostrarmos aos visitantes de todos os estados e estrangeiros que estamos presentes na região, atuando não só na proteção das nossas riquezas hídricas, mas também no cuidado com as pessoas, por meio de diversas ações sociais e de apoio à comunidade".