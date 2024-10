Exposição com fotos de Higa comemora 45 anos da história do Poder Judiciário de MS

Divulgação

O fotógrafo Roberto Higa, renomado por sua capacidade de capturar a essência do cotidiano, testemunha a história do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul desde a instalação em 1979. Na manhã desta sexta-feira, dia 18 de outubro, durante a comemoração dos 150 anos da comarca de Paranaíba, o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, lançou a exposição fotográfica "Justiça de MS: 45 anos de história, Memórias e Imagens sob o Olhar de Roberto Higa".

O presidente destaca que a mostra reúne imagens marcantes que retratam momentos históricos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, oferecendo um olhar único sobre a trajetória do Poder Judiciário sul-mato-grossense. A aquisição destas imagens faz justiça a este profissional sempre presente e principalmente dedicado a preservar tão vasto acervo desta recente história. “A exposição traz diversos momentos nos quais as lentes de Higa estavam presentes, transmitindo emoções e narrativas daquele recorte temporal”.

As fotografias permanecerão em exibição durante esta sexta-feira, no evento matutino no fórum e no evento vespertino no salão do Lions Clube de Paranaíba. Depois ficarão expostas no saguão do Tribunal de Justiça, na capital, refletindo a evolução e a importância do Judiciário no Estado. Após o evento, as obras serão incorporadas ao acervo do museu do Judiciário de Mato Grosso do Sul, garantindo que esses registros fiquem disponíveis para as futuras gerações.

Roberto Higa, fotógrafo reconhecido nacionalmente, possui uma vasta trajetória no fotojornalismo, com passagens por importantes veículos de comunicação como o Correio do Estado, Folha de Goiás e Editora Abril. Além de suas contribuições para o registro da história do Brasil, Higa é autor de diversas exposições e livros, e recebeu várias homenagens ao longo de sua carreira, incluindo o Troféu Pinguim como Melhor Repórter Fotográfico e a Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho.

A exposição não apenas celebra a história do Judiciário, mas também ressalta a arte e a sensibilidade de Higa, que captura momentos que transcendem o tempo, revelando a essência e a importância da justiça em Mato Grosso do Sul.

Para o autor das fotos, Roberto Higa, a exposição o enche de orgulho e satisfação por saber que sua obra se perpetua. Agradece a oportunidade e, por estar passando por um momento delicado em sua saúde, não pode estar presente em Paranaíba, mas tem esperança de prestigiar a exposição no saguão do Tribunal de Justiça nos próximos dias. “De coração, estou muito emotivo e agradecido. Um abraço a todos vocês e fico na esperança de ultrapassar esta fase. Um abraço a todos vocês e um beijo no coração de todos vocês aí, tá? Tchau! Tchau!”.