Fã de Taylor Swift morreu por exaustão de calor, aponta laudo

O laudo necroscópico apontou que a universitária Ana Clara Benevides Machado, 23 anos, fã da Taylor Swift, morreu após sofrer uma exaustão térmica causada pelo calor. A jovem passou mal durante show da cantora norte-americana, no dia 17 de novembro, que foi realizado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). No dia os termômetros marcavam temperatura acima dos 40ºC.

Segundo o Campo Grande News, Ana Clara teve uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital. De acordo com informações do G1, ficou concluído que

Ana Clara estava exposta ao calor extremo do local. A exposição foi indireta, a fonte de calor foi o sol. A evolução clínica apontou exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, evoluindo para morte súbita.

O laudo apontou ainda que a jovem morreu por hemorragia alveolar, ou seja, houve rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões e congestão polivisceral, que significa a paralisação de diversos órgãos por exposição difusa ao calor.

Entenda o caso

De acordo com informações, Ana Clara assistiu ao início da apresentação, desmaiou e teve uma parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.