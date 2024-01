FAB abre processo seletivo para cabos temporários

Voo da FÁBRICA / Gov br

O Comando da Aeronáutica iniciou o processo seletivo para Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível Fundamental, com vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário, em caráter voluntário, para o ano de 2024 (QCBCon 2024).

As Inscrições Eletrônicas iniciaram-se no dia 10/01 e seguem até às 23:59h de 29/01/2024. Os requisitos específicos e as condições para a participação no processo Seletivo constam no Aviso de Convocação.



Os voluntários deverão dar especial atenção aos documentos necessários à comprovação dos Requisitos Específicos e dos Parâmetros de Qualificação, visando à comprovação das exigências e à pontuação a serem confirmadas na Validação Documental e na Avaliação Curricular.



Serão distribuídas vagas de nível fundamental em diversas áreas de interesse do Comando da Aeronáutica, conforme previsto no AVICON (Aviso de Convocação).