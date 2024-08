Fácil do Bosque dos Ipês passará por reforma

A Central de Atendimento ao Cidadão - Rede Fácil Bosque dos Ipês passa por reformulação e terá novo espaço, maior e mais confortável para atender à população. Para realizar a mudança de local dentro do shopping Bosque dos Ipês, a unidade terá atendimento até as 18h da próxima sexta-feira, 30 de agosto, e ficará fechada entre os dias 02 e 11 de setembro, reabrindo para atendimento normal ao público, no dia 12 de setembro.

Geridas pelo Governo do Estado por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração), as unidades da Rede Fácil realizam atendimentos por meio de serviços concentrados em um mesmo local. Na unidade Bosque dos Ipês, atendem, atualmente, o Procon MS, a Agenfa, o Instituto de Identificação, o Detran MS, e as concessionárias Energisa e Águas Guariroba.

Para garantir o atendimento dos serviços agendados, Detran e Instituto de Identificação já remanejaram os agendamentos do período de 30/08 a 12/09. O agendamento para esses serviços com datas a partir de 12 de setembro será reaberto em 05 de setembro.

O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, fala sobre as mudanças na Rede Fácil. “Seguindo a diretriz do Governo do Estado de fazer bem feito para servir a população de MS, a SAD está reorganizando a política da Central de Atendimento ao Cidadão para, em breve, expandir os serviços. Essa reformulação da unidade Bosque dos Ipês passa por esse projeto de ampliar o atendimento à população de MS. Em breve, teremos um novo modelo para a Rede Fácil”, afirma Felini.

Quem precisar dos serviços ofertados na Rede Fácil durante o período de fechamento da unidade Bosque dos Ipês, pode buscar atendimento nas outras três unidades espalhadas por Campo Grande (clique aqui e confira os endereços e serviços prestados em cada unidade). A agência mais próxima do Bosque dos Ipês é a Fácil General Osório, que fica na R. Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino, Campo Grande. A Rede Fácil possui quatro unidades, abrangendo nove órgãos governamentais e não-governamentais que oferecem diversos serviços à população.

A nova agência Bosque dos Ipês, que fica dentro do próprio shopping, contará com 540 m², quase 100 m² a mais do que ocupa atualmente. Com espaço amplo, a nova sede está preparada para receber novos parceiros, oferecendo ainda mais serviços para a população de MS.