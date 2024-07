Faltam apenas 16 dias para a ExpoAqui

Liga Nacional de Rodeio / Divulgação

Começa a contagem regressiva para um dos maiores eventos de Aquidauana e região: a ExpoAqui, (Exposição Agropecuária de Aquidauana). Neste ano, a festa chega a sua 55ª edição com diversas atrações para todas as famílias.

Conforme o sindicato rural, a exposição acontece no período de 14 a 18 de agosto, na semana do aniversário de 132 anos de fundação do município.

Vão ser cinco dias de festa, todos com entrada franca! Portões abertos para receber todo mundo.

A previsão é que a festa possa movimentar o comércio local, a rede hoteleira e gerar emprego e renda para trabalhadores das áreas alimentícias e ambulantes em geral.

O show de abertura do evento, no dia 14, será da cantora Lauana Prado. Nos dias subsequentes, sobem ao palco Gian & Giovani e Juliana Monteiro (dia 15) e Clayton & Romário e Manutti (dia 16).

No sábado, 17 de agosto, será a vez do grupo Raça Negra. No domingo, 18 de agosto, fecha o evento a dupla Brenno Reis & Marco Viola.