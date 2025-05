Família Acolhedora transforma vidas com amor, afeto e proteção no MS

Assessoria de Comunicação

O programa Família Acolhedora, acompanhado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por meio da 46ª Promotoria de Justiça, tem mudado a realidade de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. A iniciativa, presente em 23 municípios do Estado, oferece acolhimento temporário em residências selecionadas, priorizando o cuidado individualizado e a formação de vínculos afetivos reais.

Em Campo Grande, histórias emocionantes de acolhimento mostram o impacto positivo do serviço. O casal Arielle Jheniffer Lima e Bruno Augusto Gonçalves, por exemplo, acolhe dois irmãos há mais de um ano. “Queríamos uma família maior e encontramos no programa a chance de oferecer amor e estabilidade”, conta Arielle. Bruno reforça: “É mais do que acolher, é transformar vidas”.

Outro exemplo é o da família Belina, que já acolheu 16 crianças desde a criação do programa. Maria Belina, emocionada, lembra seu passado: “Fui acolhida ainda bebê. Hoje, retribuo o amor que recebi”. Seu esposo, Aguinaldo, sem filhos biológicos, compartilha a alegria de viver rodeado por crianças. “É uma alegria indescritível”.

A servidora pública Daniela Matos também aderiu ao programa após o incentivo da filha. Já no segundo acolhimento, ela fala da superação dos traumas e do crescimento pessoal. “O início é difícil, mas ver a alegria das crianças é recompensador”.

Para participar, é preciso ter entre 21 e 60 anos e não ter intenção de adoção. Cada família recebe uma bolsa-auxílio de um salário-mínimo por criança acolhida, e o período de permanência é de até 18 meses. O serviço é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e busca substituir progressivamente o acolhimento institucional.

Segundo o promotor Oscar Bessa Filho, o modelo familiar é essencial para garantir um desenvolvimento saudável. “É uma verdadeira revolução na forma de cuidar. Cada criança merece crescer em um lar com afeto”, afirma.

Mais informações podem ser obtidas em Campo Grande pelos telefones (67) 3314-4482 (ramal 6154) ou (67) 99668-1448. No interior, os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social.

